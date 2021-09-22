Лондон, 22 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Британский энергетический регулятор Ofgem опроверг заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона о том, что дефицит газа является «краткосрочной проблемой», сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на издание The Independent.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Ранее Джонсон заявил, что «скачки цен на газ», как и проблемы с продовольствием, вскоре прекратятся. В ответ на это исполнительный директор Ofgem Джонатан Брирли выразил в парламенте своё несогласие, отметив, что «будущее цены на газ предсказать очень трудно».

Он указал на то, что оптовые цены на газ за последний год выросли почти в шесть раз.

«Боюсь, мы находимся в беспрецедентном положении», — отметил Брирли, добавив, что слишком много факторов, определяющих это положение, неподвластны Британии.