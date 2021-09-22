Газ Лондону неподвластен. В Британии ожидают затяжного газового кризиса
Лондон, 22 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Британский энергетический регулятор Ofgem опроверг заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона о том, что дефицит газа является «краткосрочной проблемой», сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на издание The Independent.
Ранее Джонсон заявил, что «скачки цен на газ», как и проблемы с продовольствием, вскоре прекратятся. В ответ на это исполнительный директор Ofgem Джонатан Брирли выразил в парламенте своё несогласие, отметив, что «будущее цены на газ предсказать очень трудно».
Он указал на то, что оптовые цены на газ за последний год выросли почти в шесть раз.
«Боюсь, мы находимся в беспрецедентном положении», — отметил Брирли, добавив, что слишком много факторов, определяющих это положение, неподвластны Британии.