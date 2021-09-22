Москва, 22 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Специалисты, представляющие в суде компанию «Яндекс» по иску IT-гиганта к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), отказались от общения со СМИ. Корреспондент ИА REGNUM пытался уточнить у них позицию по отдельным моментам судебного процесса, но получил отказ.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

Представители «Яндекса» посоветовали обратиться к пресс-службе IT-компании. Более того, юристы даже отказались называть свои имена и фамилии. Получается, компания не желает, чтобы дело получило широкую огласку в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение дела «Яндекса» против ФАС на 24 ноября 2021 года. Основанием для этого стали переговоры комапнии и антимонопольной службы о мировом решении их спора.

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«Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело о дискриминации сторонних сервисов в поисковике. Компании грозил крупный штраф.