Балаково, Саратовская область, 22 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Саратовской области проводятся следственные действия, направление на установление факта коррупционной направленности в отношении заместителя начальника отдела уголовного розыска и старшего оперуполномоченного отдела полиции по городу Балаково.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД России, при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИА REGNUM ранее сообщало, в сентябре замначальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный одного из районных отделов полиции, имея информацию о том, что житель города Балаково планирует приобрести для личного употребления наркотические средства, стали вымогать у него взятку в размере 60 тыс. рублей за нераспространение указанных сведений. Мужчина 8 сентября, опасаясь реализации угроз полицейских, передал им часть требуемой суммы в размере 6 тыс. рублей. Затем он обратился в правоохранительные органы. В рамках оперативных действий 15 сентября мужчина передал сотрудникам оставшуюся сумму в размере 54 тыс. рублей.

Противоправные действия полицейских пресекли сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области и УФСБ России по Саратовской области.

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