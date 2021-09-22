Липецк, , 17:26 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов наделил Оксану Хлякину полномочиями сенатора Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Оксана Хлякина родилась в Липецке в 1969 году. Имеет высшее медицинское образование и степень доктора биологических наук. В 2021 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2007 года Хлякина работала заведующей клинико-диагностическим отделением Липецкого областного перинатального центра. С 2016 года она была депутатом Липецкого областного совета депутатов, входила в комитет по социальным вопросам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года были досрочно прекращены полномочия члена Совфеда Олега Королёва, экс-губернатора Липецкой области. Его отставке предшествовал скандал вокруг ДТП с участием Королёва, которые были засняты очевидцами в Липецке. Полномочиями сенатора планировалось наделить бывшего заместителя главы региона Дмитрия Аверова, но его кандидатура не была утверждена.

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