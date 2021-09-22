Белгород, 22 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Рельсовый автобус модификации РА-3 представили 22 сентября на железнодорожном вокзале Белгорода. Состав прибыл из Воронежа за четыре часа 20 минут, сообщил на своей странице в социальной сети глава департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров.

Https://company.rzd.ru Рельсовый автобус РА-3

Современный автобус на рельсах оборудован местами для инвалидов-колясочников, климат-контролем, обеззараживателями воздуха и системой пассивной безопасности. Состав может курсировать со скоростью 120 км/ч — расстояние от Воронежа до Белгорода он преодолел за четыре часа 20 минут.

«Мы хотим с помощью РА-3 организовать прямое сообщение между Белгородом и Воронежем через Старый Оскол. Из-за законодательных ограничений маршрут будет с пересадкой, но даже при этом условии запуск такого поезда значительно улучшит транспортную доступность для жителей области. Сейчас готовим заявку на руководство РЖД, с просьбой приобрести для нужд Белгородской области рельсовые автобусы новой модификации. Надеемся нам пойдут навстречу», — написал глава депстроя.

Для междугороднего сообщения потребуется два состава РА-3.