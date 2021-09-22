Вашингтон, 22 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Демократы в палате представителей США одобрили законопроект 22 сентября о финансировании американского правительства до 3 декабря. Законопроект также предполагает отсрочку установления лимита на государственный долг до 2022 года. Проект направлен в Сенат, где республиканцы поклялись заблокировать его, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Остается неясным, как скоро Сенат начнет действовать.

Если республиканцы продолжат упираться, демократам придется представить новую стратегию или встретиться лицом к лицу с двойной проблемой: частичным прекращением работы правительства из-за невозможности оплатить свои счета, и, впервые в современной истории, с риском дефолта.

Напомним, что лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл ранее делал акцент на отказе поддерживать демократов в данном вопросе. В тоже время он сказал: «Я хочу повторить еще один раз: Америка никогда не дойдет до дефолта. Мы никогда не доходили и никогда не придем к этому».