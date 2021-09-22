В США проглядывается первый в современной истории дефолт — Reuters
Вашингтон, 22 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Демократы в палате представителей США одобрили законопроект 22 сентября о финансировании американского правительства до 3 декабря. Законопроект также предполагает отсрочку установления лимита на государственный долг до 2022 года. Проект направлен в Сенат, где республиканцы поклялись заблокировать его, сообщает Reuters.
Остается неясным, как скоро Сенат начнет действовать.
Если республиканцы продолжат упираться, демократам придется представить новую стратегию или встретиться лицом к лицу с двойной проблемой: частичным прекращением работы правительства из-за невозможности оплатить свои счета, и, впервые в современной истории, с риском дефолта.
Напомним, что лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл ранее делал акцент на отказе поддерживать демократов в данном вопросе. В тоже время он сказал: «Я хочу повторить еще один раз: Америка никогда не дойдет до дефолта. Мы никогда не доходили и никогда не придем к этому».