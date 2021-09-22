Барселона, Испания, 22 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. 22 сентября главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции рассказал, в каком случае по собственному желанию покинет «сине-гранатовых»: «Я уйду, если буду видеть, что мои слова не доходят до игроков. На данный момент все хорошо, мы постоянно работаем».

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

После четырех первых туров испанской Примеры «Барселона» с восемью набранными очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата. При этом у «сине-гранатовых» два матча в запасе. В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Барселона» потерпела разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что Рональда Кумана на позиции главного тренера «сине-гранатовых» может сменить бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло.