Берлин, 22 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Европейские компании-производители минеральных удобрений останавливают заводы из-за беспрецедентно высоких цен на газ и электроэнергию, сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на немецкие СМИ.

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В частности, норвежская компания-производитель аммиака Yara остановила 40% своих производств в Нидерландах, Италии, Британии и Франции из-за резкого роста цен на природный газ.

При этом наиболее востребованное азотное удобрение KAS уже подорожало до 300 евро за тонну, что на 120 евро больше, чем год назад.

Американский производитель удобрений CF Industries Holdings объявил о приостановке двух британских заводов.

В то же время норвежская нефтегазовая компания Equinor объявила, что ожидает сохранения высокой цены на газ в Европе в течение всего осеннего и зимнего сезонов из-за ограниченного предложения и высокого спроса.

Одним из факторов повышения цен назван рост экономики в Азии, где спрос на сжиженный природный газ только растёт.