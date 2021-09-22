Архангельск, 22 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Врачи Перинатального центра Архангельска выходили ребенка с самой низкой массой тела за всю историю учреждения — девочка родилась на 24 неделе весом всего 480 граммов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

Алтайский перинатальный центр «ДАР» Недоношенный ребёнок

Первые четыре месяца жизни девочка, которую родители назвали Авророй, провела в перинатальном центре.

«За это время девочка окрепла, сегодня их с мамой выписали домой», — сообщили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, хирурги Архангельской областной клинической больницы впервые эндоваскулярно прооперировали торакоабдоминальную аневризму аорты.