Саранск, 22 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Жительнице Саранска удалось компенсировать через суд стоимость автомобиля LADA 4×4 («Нива»), который в течение двух лет после покупки стал покрываться ржавыми пятнами. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда столицы Мордовии.

Sergey G «Нива» у моря

Указывается, что машина была приобретена в октябре 2018 года, на тот момент ее стоимость составляла 520,9 тыс. рублей. В сентябре 2020 года женщина обратилась с иском к АвтоВАЗу.

«В процессе эксплуатации автомобиля стали проявляться дефекты лакокрасочного покрытия — очаги коррозии (ржавчины), вздутия лакокрасочного покрытия и иные дефекты лакокрасочного покрытия», — говорится в сообщении.

По гарантии производитель провел вновь частичную окраску автомобиля. Однако дефект проявился повторно до истечения гарантийного срока — 24 месяца или 50 тыс. км пробега. В настоящее время пробег данной машины составляет 20,2 тыс. км.

Женщина потребовала полного возврата стоимости автомобиля, а также разницы между ценой товара за два года. С сентября 2020 года ответчик требования так и не выполнил.

Теперь покупательница требует неустойку в размере почти 335 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а также штраф в 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В связи с тем, что устраненный заводом дефект проявился вновь, суд счел требования женщины обоснованными.

Решением суда от 20 августа текущего года с АвтоВАЗа взыскана цена автомобиля на момент покупки, разница стоимости автомобиля за два года, неустойка, компенсация морального вреда и штраф за невыполнение требований суда. Также завод заплатит пошлину в доход Саранска.

В целом производитель обязан выплатить истцу 774, 9 тыс. рублей. Сумма пошлины составляет 10,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2024 года АвтоВАЗ планирует представить внедорожник Lada Niva нового поколения, говорил ранее глава компании Николя Мор. По его словам, цена новинки составит от 12 до 16 тысяч евро (1 — 1,4 млн рублей).

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