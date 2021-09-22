Москва, 22 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Москве в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации может быть возвращена система QR-кодов. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Собеседник отметил, что в Москве началась четвёртая волна пандемии, но при заболеваемости в пределах 2−2,5 тыс. новых случаев в сутки ограничений не требуется, поскольку система здравоохранения справляется с нагрузкой.

«В мэрии будут внимательно следить за ситуацией и в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключен возврат к QR-кодам в кафе и ресторанах и к переводу 30% сотрудников на удаленный режим работы», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова связывает рост заболеваемости в столице с наступлением осеннего сезона.