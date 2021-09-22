Париж, 22 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Франция не планирует выходить из НАТО из-за скандала с разрывом оборонного контракта со стороны Австралии в пользу США, заявила 22 сентября французский министр обороны Флоранс Парли в Сенате.

Заседание НАТО. 1949

Комментируя разрыв Австралией крупного контракта на покупку у французов подводных лодок и переориентацию этой страны на американского поставщика, Парли заявила:

«Следует ли выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю, что следует сделать такой шаг».