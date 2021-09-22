Подгорица, 22 сентября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Результаты исследования Австралийского института экономики и мира (The Institute for Economics & Peace) за 2021 год показывают, что из стран региона Западных Балкан Северная Македония, Сербия, Албания и Черногория классифицируются как «страны с высокой степенью безопасности», а Босния и Герцеговина и Косово имеют рейтинг «стран со среднем уровнем безопасности».

Kitty Terwolbeck Миру — мир!

Согласно индексу глобального мира 2021 года, Исландия — самая безопасная, а Афганистан — самая небезопасная страна.

Лучшие места на Западных Балканах у Северной Македонии — 40-е место в списке из 163 стран.

Сербия находится на 44-м месте, Албания на 48-м месте, Черногория на 51-м месте.

Босния и Герцеговина находится на 72-м месте, а Косово на 80-м месте в категории «средний уровень безопасности».