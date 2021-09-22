Москва, 22 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Количество граждан России, неспособных своевременно обслуживать свои долги, уже исчисляется миллионами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя информацию об ускорении в РФ темпов роста потребительского кредитования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

«Часть граждан, воспользовавшихся в кризис кредитными каникулами, не смогла полностью восстановить семейные доходы и теперь вынуждена допускать просрочки по платежам по кредитам, — сказал Ордов. — Количество граждан, неспособных своевременно обслуживать свои долги, измеряется миллионами, поэтому вопрос пока лежит не в плоскости финансовой устойчивости, а в социальной плоскости. ЦБ РФ связывает инфляцию с бумом на рынке потребительского кредитования, что нас убеждает в серьезности намерений мегарегулятора по сдерживанию необеспеченного потребкредитования уже до конца этого года. Остается открытым вопрос: чем заменить пробоины в доходах граждан, которые сейчас латались с помощью кредитов?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что инфляция продолжает лишать граждан РФ все большей части их доходов.