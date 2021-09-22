Москва, 22 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Инфляция продолжает «откусывать» все большую и большую часть от доходов и сбережений граждан России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость об ускорении темпов роста потребительского кредитования в РФ.

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«Стоило главе ЦБ РФ предупредить всех о неизбежности ужесточения ограничительных мер по необеспеченному потребительскому кредитованию, как граждане сразу же массово отправились за последними «дешевыми» кредитами, — сказал Ордов. — Инфляция продолжает откусывать все большую и большую часть от доходов и сбережений граждан. Часть жителей РФ надеются на продолжение быстрого роста нашей экономики, забывая, что сегодня мы являемся свидетелями лишь восстановительного роста, который уже явно выдыхается. А это не будет способствовать росту реальных доходов граждан».

Ордов пояснил, что в попытке сохранить привычный образ жизни многие стали использовать заемные средства, что объясняет рост необеспеченного кредитования.

«Но меры ужесточения со стороны ЦБ РФ и охлаждение экономики могут вызвать проблемы с качеством уже выданных кредитов, — сказал Ордов. — Пока быстрые темпы выдачи кредитов опережают рост просроченной задолженности, но ситуация может поменяться очень быстро и не в лучшую для финансовой устойчивости сторону».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России на ситуацию с ростом потребительского кредитования могут повлиять колебания на рынке углеводородов или введение новых санкций.