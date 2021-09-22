Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Президент США Джо Байден во время речи в Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября призовет мировых лидеров увеличить усилия для сдерживания пандемии COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Политик также планирует объявить об обязательстве США отправить дополнительные 500 млн доз вакцины от COVID-19 в другие страны.

Таким образом объем пожертвований США превысит $1,1 млрд доз.

Начиная с января планируется распространять вакцину компаний Pfizer-BioNTech, которые будут производиться в США, сообщил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Источник, знакомый с вопросом, добавил, что правительство будет платить около $7 за дозу.