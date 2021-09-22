Белгород, 22 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Более миллиарда рублей выделят на обеспечение безопасности образовательных организаций власти Белгородской области. Решение принято 22 сентября на заседании антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба правительства региона.

ИА Красная Весна Школа

Для безопасности детей начнут использовать новейшее техническое оснащение и программное обеспечение, а также установят антитеррористическое ограждение на тех объектах, где оно отсутствует. По оценкам властей, затраты составят более миллиарда рублей — такую сумму распорядился выделить врио губернатора Вячеслав Гладков.

«Очевидно, что все проблемы, которые были накоплены за последние годы, за один год решить невозможно, но мы готовы быстро меняться. За 10 месяцев работы в регионе я не видел внезапных тренировок и эвакуации в образовательных учреждениях. Они необходимы для оценки качества профессиональной подготовки персонала и готовности самих школьников. Система профилактики тоже нуждается в изменениях на региональном уровне», — отметил руководитель области.

Профильные ведомства составят план тренировочных учений силовых структур и проведут профилактическую работу с обучающимися и их родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, об усилении системы безопасности на образовательных объектах Вячеслав Гладков заявил после трагедии в Пермском университете.