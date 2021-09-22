Белгородские власти потратят миллиард рублей на антитеррор
Белгород, 22 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Более миллиарда рублей выделят на обеспечение безопасности образовательных организаций власти Белгородской области. Решение принято 22 сентября на заседании антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Для безопасности детей начнут использовать новейшее техническое оснащение и программное обеспечение, а также установят антитеррористическое ограждение на тех объектах, где оно отсутствует. По оценкам властей, затраты составят более миллиарда рублей — такую сумму распорядился выделить врио губернатора Вячеслав Гладков.
Профильные ведомства составят план тренировочных учений силовых структур и проведут профилактическую работу с обучающимися и их родителями.
Как сообщало ИА REGNUM, об усилении системы безопасности на образовательных объектах Вячеслав Гладков заявил после трагедии в Пермском университете.