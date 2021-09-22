Москва, 22 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и IT-гигант «Яндекс» ведут переговоры о заключении мирового соглашения по делу о дискриминационной работе поисковой системы «Яндекса». Об этом 22 сентября стороны объявили во время процесса в Арбитражном суде Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Яндекс

Соответствующее ходатайство заявил представитель IT-компании. На этом основании он также попросил суд перенести рассмотрение дела, чтобы стороны могли попытаться урегулировать вопрос во внесудебном режиме.

«Да, мы поддерживаем ходатайство об отложении для мирного урегулирования этого спора», — отметил представитель ФАС на вопрос судьи о том, поддерживает ли ответчик данное ходатайство.

Представители третьих лиц, участвующих в деле, также не стали возражать против этого.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. В рамках него компании грозил крупный штраф. Расследование в отношении IT-гиганта ФАС начала проводить после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что поисковая система «Яндекса» выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021 ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант предупреждение не исполнил.