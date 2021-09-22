Подгорица, 22 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Стоимость минимальной потребительской корзины за август 2021 года, по данным статистического ведомства Monstat, составила 659,2 евро, что на 0,3 процента больше, чем в июле.

Рост цен

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 285,4 евро, что на один процент больше, чем в июле», — говорится в сообщении.

Статистики заявили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 373,8 евро, что на 0,3% меньше, чем в июле.