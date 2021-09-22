Каменский район, Пензенская область, 22 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Пензенской области расследуют уголовное дело, возбужденное после смерти 25-летнего жителя города Каменка при выполнении работ по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По информации СУ СКР по региону, трагедия произошла 21 сентября на территории организации в Каменском районе.

Otkat.od.ua Ток

Мужчина выполнял работы по монтажу кабельных сетей и камер видеонаблюдения, настройке оборудования. Во время работ он получил электротравму, в результате чего скончался на месте происшествия.

ИА REGNUM ранее сообщало, днем 2 августа 2020 года 51-летний житель города Заречный в своей квартире устанавливал духовой шкаф. При подключении техники к розетке, которую мужчина монтировал самостоятельно, его ударило током.

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