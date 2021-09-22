Челябинск, 22 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Участники Параолимпийских игр в Токио из Челябинской области получили денежные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Вручил их глава региона Алексей Текслер. Получили их и личные тренеры южноуральских параолимпийцев. Кроме того, призёры получат квартиры, предоставленные спонсорами.

Челябинскую область на этих играх представляли пять спортсменов. Все вместе они завоевали шесть медалей, из них четыре на счету пловчихи Валерии Шабалиной.