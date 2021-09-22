Москва, 22 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. США продолжают создавать препятствия в оформлении американских виз российскими участниками мероприятий ООН, злоупотребляя привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации на своей территории. Об этом говорится в распространённом 22 сентября заявлении МИД России.

Mid.ru МИД

«Власти США, следуя теперь уже многолетней и вполне преднамеренной линии, продолжают чинить препятствия в оформлении виз российским представителям, направляющимся на мероприятия ооновской штаб-квартиры в Нью-Йорке», — заявляют в российском ведомстве.

Как сообщают в МИД, на этот раз разрешение на въезд в США не смог получить председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, являющийся членом официальной делегации России на 76-й сессии Генассамблеи ООН, состав которой был утверждён распоряжением президента России.

В министерстве констатировали, что Соединённые Штаты «откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией» размещения на своей территории штаб-квартиры ООН.

«Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт. Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции», — говорится в заявлении.

В МИД в очередной раз напомнили американской стороне, что в рамках соглашения о размещении штаб-квартиры ООН в США, действующему с 1947 года, Вашингтон взял на себя обязательство обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств.