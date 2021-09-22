Москва, 22 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. На выборах в России теперь онлайн-голосование будет проводиться исключительно на федеральной платформе, заявила 22 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире радио «Коммерсант FM».

Vybory. gov. ru Дистанционное голосование 2021

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По словам Памфиловой, на минувших выборах дистанционное электронное голосование во всех регионах, кроме Москвы, где оно было предусмотрено, проходило на федеральной платформе. При этом не было ни одного замечания или жалобы, результаты не оспаривались.

Москве, пояснила глава ЦИК РФ, было предоставлено право проводить электронное голосование на mos.ru. Этот регион получил от ЦИК РФ ряд дополнительных опций в рамках голосования, что вылилось в усложнение программы.