Курган, 22 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Курганская область включена в число семи пилотных регионов, где запустят новую систему оплаты труда медиков. Об этом заявила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, сообщает пресс-служба главы региона.

Медики

Новая система заключается в установлении единой базовой федеральной тарификации оплаты труда для семи территорий с их выравниванием. При этом будут учитываться районные коэффициенты и региональные надбавки.

Это позволит выровнять ситуацию с зарплатами врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Проект планируется начать с ноября 2021 года.

Отметим, что правительство РФ планирует реализовать данный пилотный проект с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года в семи субъектах РФ — в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и городе Севастополе.