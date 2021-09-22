Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Выбросы диоксида серы, зафиксированные в воздухе после извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, могут достичь Пиренейского полуострова уже 24 сентября. Об этом свидетельствует прогноз координируемой Европейским центром атмосферного прогнозирования Службы спутникового наблюдения за атмосферой Коперника, сообщает La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Государственное метеорологическое агентство прогнозирует, что 23 сентября выбросы диоксида серы дойдут от вулкана до других близлежащих Канарских островов, таких как Эль-Йерро, Гомера и Тенерифе, и не исключено, что кислотные дожди пройдут на севере и востоке региона.

Также, согласно прогнозу, диоксид серы распространится в 7:00 утра 24 сентября на восточную половину Пиренейского полуострова, а также на Балеарские острова, Сеуту и Мелилью.