Таллин, 22 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Активисты НКО «Российские соотечественники Европы» проведут в Таллине очередное мероприятие в поддержку арестованного эстонскими властями правозащитника Сергея Середенко. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee.

Venekool.eu Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии

Сообщается, что свое мероприятие его участники приурочили к 77-летию освобождения столицы Эстонии от гитлеровских оккупантов и их пособников. «Новый пикет за свободу Середенко очень символично будет провести именно 22 сентября — в день освобождения Таллина от фашистов, против современных последователей которых он активно выступал», — рассказал член правления объединения «Российские соотечественники Европы» Сергей Чаулин Sputnik Meedia.

Девятая по счету акция состоится в Таллине на площади Свободы в среду, 22 сентября, с 17 до 18 вечера по местному времени (совпадает с московским).

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.