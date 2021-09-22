Москва, 22 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Бюджетная система России получит дополнительные доходы в случае добычи трудноизвлекаемой нефти, заявил вице-премьер Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Было предложено скоординировать действия в рамках федерального проекта, чтобы обеспечить подготовку необходимых технологий для эффективного вовлечения в разработку ТРИЗ (трудноизвлекаемых запасов нефти, — прим. ИА REGNUM). На сегодняшний день около 60% ТРИЗ составляет потенциал добычи нефти», — приводит слова Новака, сказанные на заседании проектного комитета по стимулированию добычи трудноизвлекаемой нефти, сайт правительства.

В случае использования новейших технологий, создания стимулов к повышению добычи таких запасов, в частности на Баженовской свите, а также из залежей палеозоя, общий потенциал дополнительной добычи достигает 45 млн тонн к 2030 году, при этом запасы России по нефти могут вырасти от 3 до 6%, говорится в сообщении на сайте. Разработка способствовать дополнительным доходам для бюджетной системы в 200−250 млрд рублей в год, а также формированию рынка российских технологий добычи трудноизвлекаемых запасов в 200 млрд рублей в год.

Отмечается, что базовым регионом добычи таких запасов останется Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.