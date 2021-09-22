Стокгольм, , 17:13 — REGNUM Все указывает на то, что нынешний министр финансов Швеции Магдалена Андерссон станет преемником лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена. Однако уже сейчас избиратели больше доверяют министру финансов, чем нынешнему премьер-министру. Об этом 22 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter со ссылкой на данные опроса социологической службы Novus.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

«Уровень доверия к ней в этот период сенсационно велик», — отметил в комментарии SVT генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём.

45% опрошенных заявили о своем доверии Андерссон. Для Лёвена эта цифра составила 37%. Лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону («Умеренные») доверяют 35% избирателей. Аутсайдером стала лидер «Либералов» Нямко Сабуни — 8%.

В опросе Novus, проведенном в период с 9 по 15 сентября, приняли участие 1020 человек.

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