Ставрополь, 22 сентября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесено решение суда о приостановлении деятельности детского сада. Правоохранители обратили внимание на его работу из-за публикаций в соцсетях о том, что в частном детском дошкольном учреждении жестоко обращаются с воспитанниками.

Цитата из к/ф «Пиковая дама: Зазеркалье». реж. Александр Домогаров мл. 2019. Россия Ребенок

Как выяснилось в ходе проверки, детский сад работал без разрешительных документов. Было выявлено также множество проблем с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Суд посчитал, что все выявленные нарушения представляют собой угрозу для жизни детей и запретил его деятельность до тех пор, пока не будут устранены все нарушения.

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