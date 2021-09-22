Стокгольм, 22 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. На съезде партии, запланированном на первые числа ноября, «Социал-демократы» изберут не только нового лидера, но и партийного секретаря. Ранее об уходе с этой должности заявила Лена Родстрём Баастад. Об этом 22 сентября написала газета Dagens Nyheter.

Стокгольм, Швеция

По информации издания, в число претендентов входят министр инфраструктуры Томас Энрот и члены риксдага Фредрик Лунд Саммели и Никлас Карлссон. Министр обороны Швеции Петер Хультквист также был обозначен в качестве возможного кандидата.

Если уроженка Стокгольма Магдалена Андерссон будет избрана лидером партии, что скорее всего случится, то, по мнению членов «Социал-демократов», с которыми переговорили журналисты Dagens Nyheter, маловероятно, что партийный секретарь также будет родом из Стокгольма.