Йошкар-Ола, 22 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Медведевском и Звениговском районах Марий Эл, а также на обходе Волжска проведены работы по устройству защитного слоя дорожного покрытия на участке трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Дорога в Марий Эл

Устранение трещин провели на участке протяженностью 10 км автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автодорога М-7 «Волга», на трёхкилометровом отрезке обхода Волжска было уложено асфальтобетонное покрытие. На данных участках была нанесена разметка и обновлены обочины.

Всего в 2021 году по заказу учреждения на территории Марий Эл обновили участки федеральных дорог общей протяженностью 138 км.

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения работ на указанных участках дорог в Марий Эл скорость движения была ограничена до 50 км/ч.

Аналогичная мера действует на участках автодороги Р-177 «Поветлужье» со 195 по 243 км в Юринском и Горномарийском районах, а также с 335 по 354 км в Медведевском районе.

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