Ярославль, 22 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Спортивная драма «Небесная команда», посвященная погибшей хоккейной команде «Локомотив», оказалась первой по просмотрам в кинотеатрах среди российских фильмов в сентябре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.

Премьера фильма

«Небесная команда» идет на общей 8 строчке рейтинга по числу зрителей и по сборам. За 10 дней проката в российских кинотеатрах фильм посмотрели 222 717 человек. Общие сборы картины составили 52 миллиона 988 979 рублей. Причем в день премьеры 9 сентября сборы составили 5,2 миллиона, а в первый премьерный уик-энд 31,2 миллиона рублей.

Александр Якушев на премьере фильма

Кинокритики назвали «Небесную команду» «светлым и грустным спортивным фильмом», где нет хороших и плохих», «кинопамятником погибшим хоккеистам». Режиссером и автором сценария картины стал Владимир Алеников.

«Небесная команда» уникальна во многих смыслах. Прежде всего, это история, которая посвящена трагедии, но изложена удивительно светлыми красками. Необычным образом в ней как бы и нет самого автора, вместо этого режиссёр предоставляет право голоса всем своим героям: болельщикам, персоналу клуба, всему его окружению, а сам как если бы устраняется из повествования. Разумеется, это тонко продуманный драматургический ход, которому соответствует и другая фигура отсутствия — в фильме почти не показана сама команда. И это кажется единственным уместным решением для такой трагической истории. Владимир Алеников отказывается от изначально обречённых на неудачу (и потому неубедительных) попыток воскресить на экране образы хоккеистов «Локомотива» (понятно, что такой подход пришёлся бы далеко не всем по душе). Вместо этого перед нами разворачивается целая панорама, в фокусе которой находится команда: о хоккеистах говорят их жёны, невесты, болельщики, ученики. Вместо прямого высказывания перед нами косвенная речь о «Локомотиве», которая звучит реквиемом по хоккеистам. Таким образом перед нами выступает на редкость убедительный портрет погибшей команды. На уровне метафоры отказ от изображения хоккеистов тоже служит яркой иллюстрации страшной трагедии. Голоса из мира, которого уже нет, и должны быть приглушёнными», — говорит о картине кинокритик и историк Владимир Максаков.

Кинокритик отмечает игру актеров «Небесной команды». А также видит отличие картины от других фильмов на спортивную тематику.

Режиссер Владимир Алеников

«У многих зрителей наверняка возникнет искушение сравнить «Небесную команду» с «Легендой № 17. Как будто предчувствуя это, Владимир Алеников изначально выбрал совсем иное художественное решение даже на визуальном уровне: в картине о хоккее почти нет хоккейных сцен, а большинство из тех, что есть — документальные кадры хроники выступлений «Локомотива». Кто же герои «Небесной команды»? В ответе на этот вопрос режиссёр идёт, может быть, на самый решительный ход в фильмах о спорте. За исключением ученика хоккейной школы и его тренера (блистательные роли Антона Рогачева и Алексея Гуськова), все остальные персонажи — прежде всего болельщики, чьими глазами мы и видим «Локомотив». Владимир Алеников изображает их отнюдь не в радужных тонах: ради первого матча сезона в Минск болельщики уезжают от своих детей или от своей жены, от других родных и близких. И поначалу в этом смысле они вызывают жалость, как люди, у которых в жизни нет почти ничего, кроме «Локомотива». Но с развитием сюжета становится очевидна авторская мысль: любовь к команде не только сплачивает их, она немножко приподнимает в общем-то не слишком счастливых людей над обыденностью и делает их чуточку радостней», — считает Владимир Максаков.

Автор идеи фильма Олег Жаров

В «Фонде кино» провели анализ аудитории «Небесной команды» в первый уик-энд. Оказалось, что у спортивной драмы про «Локомотив» достаточно молодая аудитория, причем часто семейная.

«Спортивная драма «Небесная команда» в первый уикенд проката привлекла преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 64%. Средний возраст зрителя составил 27 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокие доли зрителей 12−17 лет (25%) и зрителей 35−44 лет (19%). Крупнейшими группами по составу просмотра фильма являются компании друзей (44%) и семьи (28%), средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс фильма с родителями, составил 11 лет. Основными причинами выбора фильма стали сюжет и тематика (75%), жанр (37%), трейлер и реклама (25%), новизна (24%), актерский состав (22%), а также релевантность для семейного просмотра (19%)», — сообщили в «Фонде кино».

В обзоре, который приводит «Фонд кино», даются мнения зрителей по выходе из кинотеатров.

«Являюсь ярой фанаткой хоккея, и мне было очень интересно взглянуть на эту кинокартину» «Нравятся российские фильмы, патриотический, про спорт, на реальных событиях, занимался хоккеем». «Хотели подробнее узнать о трагедии «Локомотива» «Потому что я из Ярославля, эти события происходили на моих глазах». «Очень нравятся актеры, люблю Алексея Гуськова и Ирину Розанову, фильм-память». «Ребёнок занимается хоккеем, выбираем тематические фильмы», — отмечается в публикации.

С момента премьеры «Небесная команда» идет в 1561 кинотеатре РФ. Уже состоялось 23 тысячи сеансов фильма.