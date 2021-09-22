Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Первое заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга избранного VII созыва запланировано на 29 сентября 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Его откроет старейший депутат города, сообщил 22 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

7 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, в соответствии со статьей 29 Устава Санкт-Петербурга 29 сентября состоится первое заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва.

Откроет заседание избранный во Фрунзенском районе депутат от КПРФ, 74-летний Борис Зверев. Напомним, в Заксобрание Петербурга прошли представители шести политических партий и один депутат-самовыдвиженец.

Напомним, 22 сентября результаты выборов Заксобрания утвердила Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

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