Рига, 22 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Министра и ведомства, а также госпредприятия Латвии финансируют местные СМИ ежегодно на миллионы евро. Об этом говорится в докладе аналитической службы национального парламента Сейма о поддержке СМИ с 2014 по 2019 годах.

СМИ

Как сообщает партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook, из доклада следует, что госучрждения активно пользуются возможностью влиять на местные масс-медиа. Такие ведомства неоднократно выделяли деньги СМИ на конкретные передачи с конкретными редакционными заданиями для улучшения связи с общественностью.

Так, например, министерство культуры в рамках программы столетия Латвии предоставило СМИ поддержку в общей сложности на более чем 2,5 млн. евро. В свою очередь, в рамках создания регионального медиаконтента минкульт выделил СМИ более 3,5 млн. евро. Кроме этого, заметную поддержку СМИ оказало министерство регионального развития, выделившее им более 4 млн евро.

При этом, если смотреть, каким СМИ были преимущественно представлены средства, то на этом фоне сильно выделяется Латвийское государственное телевидение и Латвийское государственное радио, оказавшиеся самыми крупными бенефициарами. На них приходится свыше 75% всех выделяемых на латвийские СМИ средств.