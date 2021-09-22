Новоузенский район, Саратовская область, 22 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Саратовской области проводится доследственная проверка после смерти 13-летнего школьника. Инцидент произошел днем 22 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

John Школьный автобус

Предварительно, 22 сентября после занятий автобус со школьниками направился из города Новоузенска развозить детей по населенным пунктам района. В пяти километрах от поселка Ближний 13-летний мальчик почувствовал себя плохо. Сопровождающий детей учитель вызвал бригаду скорой помощи. Медики по прибытии лишь констатировали смерть подростка.

При внешнем осмотре тела ребенка повреждений не выявлено. Точную причину смерти школьника установит экспертиза.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Иркутской области 22 сентября школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» возле посёлка Кутулик. В автобусе, кроме водителя находились 18 детей с двумя взрослыми сопровождающими. В результате транспортное средство перевернулось.

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