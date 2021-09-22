Воронеж, 22 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили следственные органы в Воронежской области из-за массового пищевого отравления на одной из турбаз Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону.

Эмблема СКР

Предварительно установлено, что 19 августа после завтрака в кафе на территории турбазы несколько отдыхающих, в том числе ребенок в возрасте одного года и трёх месяцев, почувствовали себя плохо и спустя время были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез».

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора провели экспертизу и установили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, что создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей. Следователи проводят допросы пострадавших и свидетелей, руководства учреждения, также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью граждан.