Таллин, 22 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Единолично правящая с 2007 года Таллином Центристская партия может по итогам местных выборов осени 2021 года утратит свою привычную монополию. Об этом ERR сообщил бывший председатель Республиканской избирательной комиссии Ало Хейнсалу.

vikucka Эстония. Таллин

«Если на выборах в 2017 году центристы получили 44,4% голосов и 40 мест в Таллинском горсобрании, то текущая поддержка не сможет гарантировать им абсолютное большинство», — считает он.

Согласно результатам опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute AS, 39% избирателей в Таллине готовы отдать свой голос Центристской партии на предстоящих муниципальных выборах.

Также опрос показал, что поддержка Реформистской партии в Таллине составляет 15%, Консервативной народной партии Эстонии и партии Eesti 200 — по 14%, Социал-демократической партии — 6%, партии Isamaa — 3%, партии «Зеленые Эстонии» — 2%.

Избирательный порог для избрания в Таллинское горсобрание составляет 5% поданных голосов, что с учетом ожидаемой явки означает, что список должен набрать примерно 10 000 голосов.

Говоря о явке, Хейнсалу отметил, что ее может увеличить какая-то социально значимая острая тема или конфликт. Если явка таллинцев на выборах 17 октября нынешнего года повысится, то шансы центристов на сохранение единоличной власти в столице Эстонии вполне естественно увеличатся.