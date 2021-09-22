Хельсинки, 22 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Томас Пуха, глава отдела по коммуникациям компании Remedy, заявил, что в улучшенной версии Alan Wake могут появиться отсылки к другим играм разработчиков. Об этом 22 сентября сообщает «Игромания».

Игра Control Remedy

Пуха посоветовал игрокам быть максимально внимательными во время прохождения. Однако, о каких именно отсылках идёт речь, он не рассказал.

Напомним, что ремастер Alan Wake выйдет 5 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.