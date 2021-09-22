Владикавказ, 22 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В Северной Осетии активность граждан в кампании по вакцинации стала снижаться. В регионе замедлились темпы вакцинации. Врио главы минздрава Сослан Тебиев назвал их на текущий момент низкими, сообщив об этом на заседании оперативного штаба 22 сентября.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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"Тебиев также сообщил о текущих темпах вакцинации против коронавируса. Он отметил, показатели остаются низкими, что на данный момент соответствует общероссийской тенденции», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в РСО-Алании привиты от опасной инфекции 132 тыс. жителей.

Напомним, население Северной Осетии на 1 января 2021 года составляло более 693 тыс. человек. С учетом того, что для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения, а это составляет около 415 тыс. человек, план по вакцинации в республике выполнен всего на 31%.

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