Прага, 22 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Чешская студия Warhorse совместно с Boardcubator анонсировала настольную игру по мотивам Kingdom Come: Deliverance. Об этом 22 сентября сообщает «Игромания».

Настольные игры

События проекта развернутся спустя 18 лет после окончания оригинальной игры. Разработчики обещают систему развития персонажа в духе традиционных ролевых игр и нелинейных сюжет.

Сбор средств на выпуск игры начнётся в 2022 году. Кампания будет проходить на сервисе Gamefound.