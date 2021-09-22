Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Американских стриминговый сервис Netflix приобрел права на рассказы британского писателя детских книг Роальда Даля, чтобы экранизировать «уникальную вселенную» его творчества, сообщает 22 сентября BBC.

Джин Уайлдер в роли Вилли Вонка Цитата из к/ф ««Вилли Вонка и шоколадная фабрика». реж Мел Стюарт. 1971. США

В среду, 22 сентября, сервис объявил, что приобрел компанию Roald Dahl Story Company (RDSC), которой принадлежат права на произведения покойного британского писателя.

В пресс-релизе Netflix говорится, что две компании «объединяют усилия», чтобы рассказать новому поколению одни из самых любимых всем миром историй с помощью новых творческих приемов.

Отмечается, что вместе с фильмами компания планирует выпустить книги, игры и различные потребительские товары.

Напомним, что ранее Netflix и RDSC совместно работали над рядом анимационных телесериалов.