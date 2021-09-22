Таллин, 22 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В среду, 22 сентября, созданная по инициативе родственников погибших в катастрофе парома «Эстонии» исследовательская группа SA Mare Liberum прибыла на место, где 27 лет назад в Балтийском море затонул пассажирский паром.

Водолаз

Об этом сообщил портал ERR, отметив, что группа находится на борту международного исследовательского судна RS SENTINEL, а ее работа финансируется эстонской издательской группой Postimees Grupp.

«Мы готовимся к подводным исследованиям. Подготовка включает, например, планирование погружений, а также анализ имеющегося материала, такого как видеозаписи прошлых погружений и карты морского дна», сообщил руководитель целевого фонда SA Mare Liberum и исследовательского проекта Маргус Курм.

Если проблем не возникнет, то приступит к работе команда подводных роботов, задача которой — фотограмметрическое сканирование повреждений судна.

В организованной Mare Liberum экспедиции участвуют 43 человека, среди них 18 членов экипажа корабля и шесть представителей СМИ.

Идея независимого расследования обстоятельств гибели пассажирского парома «Эстония» возникла после демонстрации в Швеции фильма скандинавских документалистов, которые на основе новых подводных сьемок выдвинули версию о том, что паром затонул из-за столкновения со шведской военной подводной лодкой.

Такую версию ранее отвергали как правительственная, так и парламентская комиссии Эстонии. Однако руководитель целевого фонда SA Mare Liberum и исследовательского проекта Маргус Курм неоднократно заявлял, что не верит выводам официальных комиссий.

Нынешняя экспедиция должна поставить точку на многолетних дискуссиях, убеждены в целевом учреждении SA Mare Liberum.