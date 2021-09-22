Саратов, 22 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства Саратовской области будет выделено дополнительно 30 млн рублей на лекарственное обеспечение больных коронавирусом, получающих лечение на дому. Соответствующее поручение прозвучало 22 сентября от губернатора Валерия Радаева.

Лекарства

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Перед председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным совместно с Росздравнадзором поставлена задача контролировать наличие и ассортимент противовирусных препаратов в аптеках.

ИА REGNUM напоминает, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил 20 сентября, что в регионе планируют разработать адресный характер помощи амбулаторным пациентам с коронавирусом. Препараты для их лечения, в связи с ростом заболеваемости, будут выдавать только остро нуждающимся больным.

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