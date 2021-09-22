Берлин, 22 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Германия выдвинула кандидатуру действующего главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса для назначения его на второй пятилетний срок. Об этом сообщает 22 сентября Agence France-Presse со ссылкой на представителя министерство здравоохранения ФРГ.

Тедрос Аданом Гебрейесус

Отмечается, что выдвижение Берлином кандидатуры Гебрейесуса теперь открывает для него путь к переизбранию на должность, так как претенденту на должность главы ВОЗ требуется официальная поддержка какой-либо страны.

Отметим, что на сегодняшний день других кандидатов на пост главы организации не выдвинуто. Кандидатуры принимаются до 23 сентября, а официально их имена будут объявлены до ноября.

Напомним, Тедрос Аданом Гебрейесус занимает должность главы Всемирной организации здравоохранения с июля 2017 года.