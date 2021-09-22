Таллин, 22 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Как недопустимую и «в интересах Кремля» охарактеризовали публикацию карикатуры на тему электронных выборов эстонским изданием Postimees в правящей Реформистской партии страны.

Pixabay.com Эстония

Комментируя карикатуру, на которой белка (символ реформистов) сидит за лэптопом с эстонским триколором (в отдалении виден экран с российским триколором) и говорит о том, что «эстонские электронные выборы это другое», депутат национального парламента от Реформистской партии Маргит Сутроп заявила, что автор карикатуры и редакция не оценили политических контекст и возможные последствия публикации.

На своей странице в социальной сети Facebook она заявила следующее: «Поставив на одну ступень эстонские э-выборы и российские э-выборы, издание возвысило Россию и унизило Эстонию. Карикатура показала, будто бы Россия — нормальная страна».

Она добавила, что карикатура нивелирует все усилия эстонской власти по осуждению выборов в Госдуму России: «Считаю очень важным, чтобы Эстония защищала демократию и в каждом своём заявлении давала понять, что мы осуждаем то, что в России не было свободных выборов, а российский народ не смог высказать свою свободную волю».

«Пример Эстонии как э-государства в организации свободных и честных э-выборов имеет огромное значение», — была категорична в своей оценке рисунка реформистка.

В свою очередь, общественность и оппозиционные политики сравнение э-выборов в Эстонии и России как идентичные восприняли позитивно. Так, публицист Эйно Ингерман напомнил, что, как и в России, на электронных выборах в Эстонии побеждает исключительно партия власти. Как и в России, так и в Эстонии к системе э-выборов возникают серьезные претензии и вопросы, а оппозиция обвиняет власти в махинациях с э-голосованием.