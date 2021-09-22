Ирвайн, США, 22 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Звезда кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю исполнил главную роль в новом трейлере игры Diablo II: Resurrected. Об этом 22 сентября сообщает «Игромания».

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По сюжету трейлера, актёр приходит в исповедальню и рассказывает о своём намерении победить Диабло — могущественного владыку демонов. Герой уверен в том, что для победы над тьмой, необходимо «окунуться в неё самому».

Релиз Diablo II: Resurrected состоится 23 сентября 2021 года. Игроков ожидает улучшенная графика, звук и управление.