Тобольск, Тюменская область, 22 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В тюменском Тобольске бывший депутат местной гордумы Сергей Вакарин, который сбил на автомобиле Mercedes сотрудника Госавтоинспекции, приговорён к условному сроку. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Dumatobolsk.ru Сергей Вакарин

Тобольский районный суд признал Сергея Вакарина виновным по ч. 1. ст. 318 ч. УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Экс-депутата лишили свободы условно сроком на один год и десять месяцев с испытательным сроком два года восемь месяцев.