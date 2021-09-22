Луганск, 22 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Парламент Луганской Народной республики (ЛНР) ратифицировал подписанный ранее с ДНР договор об учреждении единого таможенного пространства и экономической интеграции, сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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По словам председателя Народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко, в ходе голосования решение о ратификации было принято единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали соглашение о создании единого таможенного пространства и экономической интеграции ЛНР и ДНР.