Таллин, 22 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. 22 сентября сотрудники посольства России во главе с послом А.М.Петровым и военным атташе А.П.Бережным возложили венок к памятнику Воину-Освободителю по случаю 77-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие представители ряда ветеранских и общественных организаций.

Baltic Features Монумент «Бронзовый солдат» на Военном кладбище Таллина

В своем выступлении А.М.Петров указал на необходимость отстаивания исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, бороться с попытками переписывания и фальсификации событий той судьбоносной для всех народов Европы поры. Он призвал помнить, какой ценой была достигнута победа над фашистским агрессором, чтить память погибших в той смертоносной схватке, а именно их олицетворяет фигура «Бронзового солдата» на таллинском военном кладбище, с тем, чтобы и будущие поколения могли гордиться подвигом своих предков, спасших весь мир от «коричневой чумы».