Киев, , 16:25 — REGNUM Причастность иностранных спецслужб к покушению на первого помощника украинского президента Сергея Шефира — это одна из трёх версий, рассматриваемых следственными органами Украины, сообщил 22 сентября журналистам глава Нацполиции республики Игорь Клименко.

Следы от пуль Peoples Temple Jonestown Gallery

По другой из версий, на Шефира напали по причинам, связанным с его государственной деятельностью — чтобы таким образом оказать давление на власти страны.

Ещё одна версия — это покушение с целью дестабилизации политической ситуации в стране. При этом Клименко назвал украинского президента Владимира Зеленского «волевым человеком, которого не запугать».

Читайте ранее в этом сюжете: Принимаем вызов: глава офиса Зеленского о покушении на помощника президента