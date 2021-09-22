Киев, 22 сентября 2021, 16:25 — REGNUM Причастность иностранных спецслужб к покушению на первого помощника украинского президента Сергея Шефира — это одна из трёх версий, рассматриваемых следственными органами Украины, сообщил 22 сентября журналистам глава Нацполиции республики Игорь Клименко.
По другой из версий, на Шефира напали по причинам, связанным с его государственной деятельностью — чтобы таким образом оказать давление на власти страны.
Ещё одна версия — это покушение с целью дестабилизации политической ситуации в стране. При этом Клименко назвал украинского президента Владимира Зеленского «волевым человеком, которого не запугать».
Читайте ранее в этом сюжете: Принимаем вызов: глава офиса Зеленского о покушении на помощника президента